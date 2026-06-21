Эксперты уверены, что развитие марин поможет гостям города подольше наслаждаться путешествием.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Яхтенная инфраструктура способна изменить статус берега, уверена градостроитель, руководитель комиссии по яхтенному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ), основатель Агентства ООО «Простор», GR-директор в яхтенной компании ООО «Сила ветра» Анна Носова.

По её словам, марина - это не «парковка для лодок», а многофункциональный городской объект: стоянка судов, сервис, обучение, спорт, рестораны, события, туры, прокаты, малый бизнес. Для Казани это может стать новым туристическим продуктом Поволжья и способом продлить время пребывания туриста в городе.

При этом экономический эффект возникает не только от швартовки, а от смежных расходов таких, как общепит, гостиницы, экскурсии, ремонт, обучение, аренда судов, мероприятия. Важно и имиджевое изменение, поскольку город, у которого есть современная марина, выглядит не как город «у воды», а как город, который умеет этой водой пользоваться.

Важно, по словам собеседницы, сразу проектировать марину как часть общественной набережной, а не как закрытый клуб за забором. У нее должны быть разные контуры доступа, то есть технические зоны закрытые, но променад, кафе, видовые площадки, детская школа, прокат, событийная программа и часть клубной инфраструктуры - открытые для жителей.

- Хорошая марина работает как городской интерфейс. Человек должен иметь возможность прийти без лодки, выпить кофе, посмотреть регату, записать ребенка в парусную школу, сесть на прогулочное судно или просто пройти вдоль воды. Тогда яхтенная зона перестает быть символом элитарности и становится частью городской жизни, развивает туризм и капитализирует прибрежные территории, - отметила собеседница.

Ранее эксперты рассказали, как воплощение концепции «Казань - город на воде» может помочь городу. У столицы Татарстана есть все шансы стать новым туристическим хабом благодаря развитию речной инфраструктуры. Подробнее в нашем материале.

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