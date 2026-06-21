Яхтенная инфраструктура поможет Казани «задержать» туристов
Эксперты уверены, что развитие марин поможет гостям города подольше наслаждаться путешествием.
Яхтенная инфраструктура способна изменить статус берега, уверена градостроитель, руководитель комиссии по яхтенному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ), основатель Агентства ООО «Простор», GR-директор в яхтенной компании ООО «Сила ветра» Анна Носова.
По её словам, марина - это не «парковка для лодок», а многофункциональный городской объект: стоянка судов, сервис, обучение, спорт, рестораны, события, туры, прокаты, малый бизнес. Для Казани это может стать новым туристическим продуктом Поволжья и способом продлить время пребывания туриста в городе.
При этом экономический эффект возникает не только от швартовки, а от смежных расходов таких, как общепит, гостиницы, экскурсии, ремонт, обучение, аренда судов, мероприятия. Важно и имиджевое изменение, поскольку город, у которого есть современная марина, выглядит не как город «у воды», а как город, который умеет этой водой пользоваться.
Важно, по словам собеседницы, сразу проектировать марину как часть общественной набережной, а не как закрытый клуб за забором. У нее должны быть разные контуры доступа, то есть технические зоны закрытые, но променад, кафе, видовые площадки, детская школа, прокат, событийная программа и часть клубной инфраструктуры - открытые для жителей.
- Хорошая марина работает как городской интерфейс. Человек должен иметь возможность прийти без лодки, выпить кофе, посмотреть регату, записать ребенка в парусную школу, сесть на прогулочное судно или просто пройти вдоль воды. Тогда яхтенная зона перестает быть символом элитарности и становится частью городской жизни, развивает туризм и капитализирует прибрежные территории, - отметила собеседница.
Ранее эксперты рассказали, как воплощение концепции «Казань - город на воде» может помочь городу. У столицы Татарстана есть все шансы стать новым туристическим хабом благодаря развитию речной инфраструктуры. Подробнее в нашем материале.
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