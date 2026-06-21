Владельцы земли, на которой расположены такие сооружения, также обязаны оплатить починку сетей — это может обойтись в сотни тысяч рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители республики, на участках которых расположены пункты геодезических и нивелирных сетей (ГГС и ГНС), обязаны бережно охранять их и обеспечивать доступ специалистов. За повреждение или снос административным кодексом предусмотрен штраф, однако оплатить придется и восстановление оборудования. Оно обойдется неаккуратным владельцам в сотни тысяч рублей, предупредили в пресс-службе Росреестра по Татарстану.

«В случае повреждения или уничтожения ГГС и ГНС необходимо незамедлительно сообщить об этом в филиал ППК «Роскадастр» по Республике Татарстан», — пояснили в ведомстве.

Всего в Татарстане находится около трех тысяч пунктов — их используют для работы в области обороны, науки и экономики. В этом году специалисты Росреестра планируют проверить 750 точек, которые обследовались последний раз более шести лет назад. Инспекторы уже обошли 297 ГГС и ГНС.

Ранее сообщалось, что сотрудники аварийных служб, которые пришли проверить газовое оборудование, столкнулись с агрессией от жителей — их заперли в квартире. Ситуация потребовала вмешательства полиции.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.