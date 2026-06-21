Общество
21 июня 21:33
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Татарстанцам напомнили о штрафе за повреждение геодезических пунктов на участках

Владельцы земли, на которой расположены такие сооружения, также обязаны оплатить починку сетей — это может обойтись в сотни тысяч рублей.

Татарстанцам напомнили о штрафе за повреждение геодезических пунктов на участках

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители республики, на участках которых расположены пункты геодезических и нивелирных сетей (ГГС и ГНС), обязаны бережно охранять их и обеспечивать доступ специалистов. За повреждение или снос административным кодексом предусмотрен штраф, однако оплатить придется и восстановление оборудования. Оно обойдется неаккуратным владельцам в сотни тысяч рублей, предупредили в пресс-службе Росреестра по Татарстану.

«В случае  повреждения или уничтожения ГГС и ГНС необходимо незамедлительно сообщить об этом в филиал ППК «Роскадастр» по Республике Татарстан», — пояснили в ведомстве.

Всего в Татарстане находится около трех тысяч пунктов — их используют для работы в области обороны, науки и экономики. В этом году специалисты Росреестра планируют проверить 750 точек, которые обследовались последний раз более шести лет назад. Инспекторы уже обошли 297 ГГС и ГНС.

Ранее сообщалось, что сотрудники аварийных служб, которые пришли проверить газовое оборудование, столкнулись с агрессией от жителей — их заперли в квартире. Ситуация потребовала вмешательства полиции.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Казанцам перечислили все дороги, которые перекрывают на саммит АСЕАН

Ограничения действуют до 20 июня.

соцсети
Казанцев просят помочь найти пропавшую 27-летнюю женщину

Вот уже почти десять дней местонахождение Лейлы Мубараковой неизвестно.

пресс-служба раиса РТ
ДПС в Казани остановила движение ради бабушки на участке саммита АСЕАН

Во время масштабных событий службы не забывают о простых местных жителях.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
«Газель» с людьми перевернулась на трассе М-7 в Татарстане

Микроавтобус столкнулся с припаркованным грузовиком.

соцсети
Блогерше Александре Митрошиной светит три года колонии и штраф

В соцсетях девушка делилась, куда она тратит деньги.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.