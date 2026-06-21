Общество
21 июня 21:04
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«Вечерняя Казань»

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Путин наградил Эльмиру Зарипову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Министр труда Татарстана удостоена знака отличия «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Путин наградил Эльмиру Зарипову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Автор фото: mtsz.tatarstan.ru

Главу Минтруда республики Эльмиру Зарипову наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Зарипова удостоена медали «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», говорится в указе.

Ранее Путин присвоил награды и почетные звания 13 татарстанцам. Среди них — начальник межмуниципального отдела по Аксубаевскому и Новошешминскому районам Управления Росреестра по Татарстану Лиля Сахабутдинова, советник при ректорате Казанского государственного аграрного университета Джаудат Файзрахманов и глава «Жилбытсервиса-М» Закван Муфазалов.

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