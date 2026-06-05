Общество
5 июня 08:54
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«Вечерняя Казань»

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Татарстан первым полностью оцифрует сведения о памятниках культурного наследия

Меморандум об интеграции подписали Рустам Минниханов и глава ДОМ.РФ Виталий Мутко на ПМЭФ.

Татарстан первым полностью оцифрует сведения о памятниках культурного наследия

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстан станет пилотным регионом, где все сведения об объектах культурного наследия соберут в единую цифровую систему. Меморандум об этом на Петербургском международном экономическом форуме подписали раис республики Рустам Минниханов и глава ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Смысл простой. Региональную базу данных о памятниках синхронизируют с федеральной платформой «Наследие.дом.рф» и Росреестром. После этого сведения о состоянии, охранном статусе, выданных разрешениях и согласованиях по каждому объекту будут обновляться автоматически, без ручного ввода и в реальном времени.

По словам председателя Комитета Татарстана по охране ОКН Ивана Гущина, уже в июле регион станет максимально прозрачным для инвесторов. Сейчас на платформе больше 60 объектов. Задача — наладить автоматический обмен данными, без ручного ввода. Завершить полную интеграцию планируется в июле 2026 года.

Договор охватывает два направления: сохранение и вовлечение памятников в хозяйственный оборот, в том числе зданий в неудовлетворительном состоянии, а также привлечение внебюджетных средств и повышение инвестиционной привлекательности.

Ранее мы писали, что Минниханов на ПМЭФ обсудил с Мутко восстановление объектов культурного наследия. Также глава республики напомнил, что благодаря инфраструктурным облигациям с участием ДОМ.РФ провели реконструкцию Горьковского шоссе и строительство автодороги «Большой Зеленодольск». Эти проекты позволили повысить транспортную доступность для жителей Казанской агломерации и стимулировать развитие жилищного строительства.

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