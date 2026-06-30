Лидирует по этому показателю Москва.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Проанализировав обращения клиентов по каско с января по май 2026 года, специалисты СберСтрахования составили перечень регионов, в которых чаще всего повреждают припаркованные автомобили.

Аналитики пояснили, что речь идет не только о намеренном причинении вреда, в частности вандализме, поджоге или краже деталей, но и о повреждениях по неосторожности.

На первом месте оказались Москва и Московская область, где произошло 39 процентов подобных инцидентов. Далее идут Санкт-Петербург и Ленинградская область – 17 процентов.

В список регионов вошли также Татарстан и Свердловская область – по 5% таких обращений, Нижегородская область – 4% и Краснодарский край – 3%.

На автовладельцев из Москвы приходятся и самые крупные выплаты по таким обращениям. Так, один из них получил 818 тысяч рублей на ремонт разбитой фары Mercedes-Benz Maybach. Владельцу Mercedes-Benz E-Class выплатили 755 тысяч рублей за повреждённый на парковке передний бампер, а владельцу Volkswagen Tiguan – 540 тысяч рублей на восстановление дверей, порогов и задней колёсной арки.

Ранее сообщалось, что на двух улицах Казани в июле временно ограничат движение. Меры связаны с реконструкцией и строительством.

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