Татарстан вошёл в число регионов, где чаще всего повреждают припаркованные авто
Лидирует по этому показателю Москва.
Проанализировав обращения клиентов по каско с января по май 2026 года, специалисты СберСтрахования составили перечень регионов, в которых чаще всего повреждают припаркованные автомобили.
Аналитики пояснили, что речь идет не только о намеренном причинении вреда, в частности вандализме, поджоге или краже деталей, но и о повреждениях по неосторожности.
На первом месте оказались Москва и Московская область, где произошло 39 процентов подобных инцидентов. Далее идут Санкт-Петербург и Ленинградская область – 17 процентов.
В список регионов вошли также Татарстан и Свердловская область – по 5% таких обращений, Нижегородская область – 4% и Краснодарский край – 3%.
На автовладельцев из Москвы приходятся и самые крупные выплаты по таким обращениям. Так, один из них получил 818 тысяч рублей на ремонт разбитой фары Mercedes-Benz Maybach. Владельцу Mercedes-Benz E-Class выплатили 755 тысяч рублей за повреждённый на парковке передний бампер, а владельцу Volkswagen Tiguan – 540 тысяч рублей на восстановление дверей, порогов и задней колёсной арки.
Ранее сообщалось, что на двух улицах Казани в июле временно ограничат движение. Меры связаны с реконструкцией и строительством.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.
Празднество за 25 миллионов рублей прошло в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» — в одном из самых дорогих курортов столицы республики.
В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.
Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.