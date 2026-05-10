Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В августе в России перерасчитают пенсии для работающих пенсионеров, пишет ТАСС со ссылкой на слова профессора РЭУ имени Плеханова Юлии Финогеновой.



Перерасчет будет проводиться уже летом, в августе. Максимальная прибавка составит 379 рублей. Такое повышение произойдет из-за того, что работодатель платит за пенсионеры страховые взносы в Социальный фонд. Пенсионный фонд переводит эти взносы в баллы ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент). Эти баллы и добавляют к пенсии.



Сколько баллов добавят — зависит от вашей зарплаты. Чем выше зарплата, тем больше баллов. Чтобы узнать число баллов, нужно умножить свою зарплату на 12 и выделить 30% из получившейся суммы. Далее из этого числа нужно выделить 53,4% индивидуальной части и разделить на 477 235,8 рубля, объяснила Финогенова. Результат нужно умножить на 10.



В 2026 году стоимость ИПК — 156,76 рубля. При средней зарплате в 60 тысяч рублей, получаемых при перерасчете пенсии, ИПК составит 2,42. Выходит, что средняя пенсия вырастет на 379,36 рубля. Если средняя зарплата 30 тысяч рублей, пенсия вырастет на 190 рублей, а если сто — на 470.

Ранее мы писали, что средний размер пенсии вырос вдвое за 10 лет. В марте 2026 года показатель вырос до 25,3 тысячи рублей.

