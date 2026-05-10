Общество
10 мая 12:15
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В августе у работающих пенсионеров немного вырастут пенсии

Перерасчет проводится автоматически.

В августе у работающих пенсионеров немного вырастут пенсии

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В августе в России перерасчитают пенсии для работающих пенсионеров, пишет ТАСС со ссылкой на слова профессора РЭУ имени Плеханова Юлии Финогеновой.

Перерасчет будет проводиться уже летом, в августе. Максимальная прибавка составит 379 рублей. Такое повышение произойдет из-за того, что работодатель платит за пенсионеры страховые взносы в Социальный фонд. Пенсионный фонд переводит эти взносы в баллы ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент). Эти баллы и добавляют к пенсии.

Сколько баллов добавят — зависит от вашей зарплаты. Чем выше зарплата, тем больше баллов. Чтобы узнать число баллов, нужно умножить свою зарплату на 12 и выделить 30% из получившейся суммы. Далее из этого числа нужно выделить 53,4% индивидуальной части и разделить на 477 235,8 рубля, объяснила Финогенова. Результат нужно умножить на 10.

В 2026 году стоимость ИПК — 156,76 рубля. При средней зарплате в 60 тысяч рублей, получаемых при перерасчете пенсии, ИПК составит 2,42. Выходит, что средняя пенсия вырастет на 379,36 рубля. Если средняя зарплата 30 тысяч рублей, пенсия вырастет на 190 рублей, а если сто — на 470.

Ранее мы писали, что средний размер пенсии вырос вдвое за 10 лет. В марте 2026 года показатель вырос до 25,3 тысячи рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Москве

ПВО отразила атаку нескольких дронов.

Mash
Украинский БПЛА врезался в жилой дом в Перми

Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.

kznpbstin.ru
Няня, обезглавившая девочку-инвалида, находится в психбольнице в Казани

Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»

С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.