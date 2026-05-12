Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мессенджер «Макс» запустит комментарии и истории для пользователей. Функции должны внедрить в июне-июле. А до конца 2026 года введут «мультиаккаунт пользователя» с возможностью быстрого переключения между профилями. Об этом рассказал гендиректор платформы Фарит Хуснояров. Его слова приводят РИА Новости.

Хуснояров отметил, что в мессенджере уже есть отложенная отправка сообщений, стикеры, опросы, расшифровка голосовых сообщений, папка с рекомендациями каналов, приватные каналы и ряд сервисов для бизнеса. В «Максе» зарегистрировано 120 миллионов человек. Ежедневная аудитория превысила 85 миллионов пользователей.

Ранее сообщалось, что в «Максе» появилась быстрая регистрация в отелях по цифровому ID. Чтобы заселиться данным способом, нужно зайти в профиль «Макса», открыть раздел «Цифровой ID», затем вкладку «Паспорт» и показать сотруднику отеля штрихкод.

