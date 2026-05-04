Общество
4 мая 14:45
Автор материала:
Не указано
Екатерина Петрова

Пришла в дружный коллектив «Вечерней Казани» в 2023 году. Ведет круглосуточную ленту новостей на сайте, а также пишет статьи на различную тематику. С уверенностью можно сказать, что Екатерина не только профессиональный новостник, но и корреспондент.

В Минкультуры Татарстана рассказали о мероприятиях ко Дню Победы

Главная площадка — Казанский Кремль.

В Минкультуры Татарстана рассказали о мероприятиях ко Дню Победы

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жителей Казани ждут на центральной площадке для празднования 9 Мая — в Казанском Кремле. Мероприятия начнутся в 10:00. Гости увидят «Вальс Победы», мемориальный стенд «Стена героев», где можно распечатать фото своего родственника-фронтовика прямо на месте и разместить в экспозиции. Также посетителям проведут мастер-класс по созданию белых журавлей. Завершится день спектаклем «Домой с Победой...». Об этом рассказал замминистра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.

На остров-граде Свияжск тоже пройдут торжественные мероприятия: возложение цветов к памятнику, выставка «Лица войны». В Елабужском музее-заповеднике продолжает работу выставочный проект «Война и мир». Чистопольский музей-заповедник подготовил цикл мероприятий «Эхо войны».

Нацмузей Татарстана проводит квесты, экскурсии «Литературный тыл», «Советский Татарстан», программу «9 шагов к Победе». А казанский ТЮЗ 8 мая покажет спектакли «Нина и хлебные карточки», «Просто жить», «Цветущий май», «Материнское поле» и другое.

Ранее мы писали, что в республике с 20 апреля по 9 мая проходит всероссийская акция «Равнение на героев». Во всех районах в это время проходят индивидуальные парады у домов ветеранов. В ней участвуют школьники, юнармейцы, кадеты и волонтеры, которые проводят торжественные построения, вручают подарки, изготовленные своими руками.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Из-за концерта в казанский аэропорт на два дня назначат дополнительные поезда

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

соцсети
Скандальная блогерша из Челнов Агина Алтынбаева попала в ДТП

Авария произошла по пути в Казань.

скриншот видео
Пьяный казанец залез на фасад здания «КАИ ОЛИМП» и повис на вывеске

Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.

Минздрав Татарстана
Татарстанец едва не умер от укуса змеи

Плюс ко всему мужчину укусил клещ.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Москве

ПВО отразила атаку нескольких дронов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»

С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.