В Минкультуры Татарстана рассказали о мероприятиях ко Дню Победы
Главная площадка — Казанский Кремль.
Жителей Казани ждут на центральной площадке для празднования 9 Мая — в Казанском Кремле. Мероприятия начнутся в 10:00. Гости увидят «Вальс Победы», мемориальный стенд «Стена героев», где можно распечатать фото своего родственника-фронтовика прямо на месте и разместить в экспозиции. Также посетителям проведут мастер-класс по созданию белых журавлей. Завершится день спектаклем «Домой с Победой...». Об этом рассказал замминистра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.
На остров-граде Свияжск тоже пройдут торжественные мероприятия: возложение цветов к памятнику, выставка «Лица войны». В Елабужском музее-заповеднике продолжает работу выставочный проект «Война и мир». Чистопольский музей-заповедник подготовил цикл мероприятий «Эхо войны».
Нацмузей Татарстана проводит квесты, экскурсии «Литературный тыл», «Советский Татарстан», программу «9 шагов к Победе». А казанский ТЮЗ 8 мая покажет спектакли «Нина и хлебные карточки», «Просто жить», «Цветущий май», «Материнское поле» и другое.
Ранее мы писали, что в республике с 20 апреля по 9 мая проходит всероссийская акция «Равнение на героев». Во всех районах в это время проходят индивидуальные парады у домов ветеранов. В ней участвуют школьники, юнармейцы, кадеты и волонтеры, которые проводят торжественные построения, вручают подарки, изготовленные своими руками.
