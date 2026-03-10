Аферисты предлагают быстро оформить загранпаспорта и визы в любые страны.

Новый способ мошенничества начали использовать в России — теперь преступники оказывают посреднические услуги для оформления загранпаспортов или виз, однако после получения сканов документов связь с «турагентством» теряется. С помощью полученных данных мошенники открывают на имена потерпевших кошельки для вывода денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка» Народного фронта.

Такие услуги «турагенты» предоставляют по полной предоплате и с обязательной отправкой сканов паспорта, СНИЛСа и ИНН. Электронные кошельки нужны аферистам для дропперства.

«Мошеловка» призывает россиян подавать документы на «загран» и визы только в МФЦ или МВД. При обращении к услугам посредника необходимо проверять наличие организации в официальных реестрах. Главные звоночки аферистов — слишком быстрые сроки и слишком низкие цены. Также подозрение должно вызвать предложение перевести деньги на чужую карту, а не оплатить в обычном порядке.

Ранее сообщалось, что у аферистов набирает популярность схема обмана через обратные звонки. Жертве приходит уведомление с предупреждением о взломе аккаунта на «Госуслугах» и указанием срочно позвонить по указанному номеру.

