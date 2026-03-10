Общество
10 марта 12:19
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В России завелись мошенники-«турагенты»

Аферисты предлагают быстро оформить загранпаспорта и визы в любые страны.

В России завелись мошенники-«турагенты»

Автор фото: Нина Зотина / РИА Новости

Новый способ мошенничества начали использовать в России — теперь преступники оказывают посреднические услуги для оформления загранпаспортов или виз, однако после получения сканов документов связь с «турагентством» теряется. С помощью полученных данных мошенники открывают на имена потерпевших кошельки для вывода денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка» Народного фронта.

Такие услуги «турагенты» предоставляют по полной предоплате и с обязательной отправкой сканов паспорта, СНИЛСа и ИНН. Электронные кошельки нужны аферистам для дропперства.

«Мошеловка» призывает россиян подавать документы на «загран» и визы только в МФЦ или МВД. При обращении к услугам посредника необходимо проверять наличие организации в официальных реестрах. Главные звоночки аферистов — слишком быстрые сроки и слишком низкие цены. Также подозрение должно вызвать предложение перевести деньги на чужую карту, а не оплатить в обычном порядке.

Ранее сообщалось, что у аферистов набирает популярность схема обмана через обратные звонки. Жертве приходит уведомление с предупреждением о взломе аккаунта на «Госуслугах» и указанием срочно позвонить по указанному номеру.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Цены на бензин в России поползли вверх из-за конфликта на Ближнем Востоке

Россия пока держит розницу под контролем, но биржевые котировки уже растут — вслед за мировыми.

НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

скриншот видео
ФСБ задержала сотрудников «Флота РТ» по подозрению в вымогательстве взяток

Уголовные дела возбуждены по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.