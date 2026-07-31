Общество
31 июля 18:02
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В Татарстане готовят гранты для детских реабилитационных центров

Отбором учреждений займется Минтрудсоцзащиты с помощью системы «Электронный бюджет».

В Татарстане готовят гранты для детских реабилитационных центров

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

У организаций республики, занимающихся комплексной реабилитаций и абилитацией детей-инвалидам по основным направлениям, появится возможность поучаствовать в конкурсе на получение гранта. Порядок предоставления субсидий указан в проекте постановления Кабмина, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Ответственным ведомством выбрано Минтрудзащиты Татарстана, которое подготовило документ. Оно будет осуществлять отбор с помощью системы «Электронный бюджет». К участию допускаются центры, не являющиеся иностранным юрлицом, не входящие в российский реестр экстремистов и террористов, список террористических организаций ООН и отечественный перечень иноагентов.

Также у участников конкурса не должно быть долгов по налогам и сборам, или они не должны быть больше определенного размера. Кроме того, организации не должны иметь задолженностей перед Татарстаном и получать средства из казны республики по другим программам. Центры также не должны быть в процессе реорганизации и ликвидации, а в составе руководства не должно быть дисквалифицированных сотрудников.

Еще одно важное условие — соискатели должны быть включены в перечень реабилитационных организаций, которые оказывают соответствующие услуги, но при этом не выполняют госзаказы по ним.

Напомним, что осенью в казанском жилом массиве «Салават Купере» откроется один из самых крупных центров для детей с ОВЗ. В организации будут оказывать юным жителям с расстройствами аутистического спектра, задержкой психического развития нарушениями слуха, когнитивных способностей, опорно-двигательного аппарата и другими особенностями.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Российские вузы полностью перейдут на новую систему до 2030 года

Пилотный проект уже запустили 17 университетов по всей стране.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ливень накрыл Казань и привёл к аквапланированию на дорогах

За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.

соцсети
Глава семьи Усольцевых четырежды менял паспорт перед исчезновением в тайге

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.

прокуратура Татарстана
Водитель «Лады» погиб при лобовом столкновении с автобусом под Пестрецами

Легковушка вылетела на встречку, на место выезжал прокурор.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
У школьников поменялись даты зимних каникул

Отдыхать ученики будут меньше на один день.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.