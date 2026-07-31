Отбором учреждений займется Минтрудсоцзащиты с помощью системы «Электронный бюджет».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

У организаций республики, занимающихся комплексной реабилитаций и абилитацией детей-инвалидам по основным направлениям, появится возможность поучаствовать в конкурсе на получение гранта. Порядок предоставления субсидий указан в проекте постановления Кабмина, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Ответственным ведомством выбрано Минтрудзащиты Татарстана, которое подготовило документ. Оно будет осуществлять отбор с помощью системы «Электронный бюджет». К участию допускаются центры, не являющиеся иностранным юрлицом, не входящие в российский реестр экстремистов и террористов, список террористических организаций ООН и отечественный перечень иноагентов.

Также у участников конкурса не должно быть долгов по налогам и сборам, или они не должны быть больше определенного размера. Кроме того, организации не должны иметь задолженностей перед Татарстаном и получать средства из казны республики по другим программам. Центры также не должны быть в процессе реорганизации и ликвидации, а в составе руководства не должно быть дисквалифицированных сотрудников.

Еще одно важное условие — соискатели должны быть включены в перечень реабилитационных организаций, которые оказывают соответствующие услуги, но при этом не выполняют госзаказы по ним.

Напомним, что осенью в казанском жилом массиве «Салават Купере» откроется один из самых крупных центров для детей с ОВЗ. В организации будут оказывать юным жителям с расстройствами аутистического спектра, задержкой психического развития нарушениями слуха, когнитивных способностей, опорно-двигательного аппарата и другими особенностями.

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