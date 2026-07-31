Общество
31 июля 17:43
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«Вечерняя Казань»

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Для роботов-доставщиков разработали единые правила

Через три года власти планируют расширить парк устройств до 12 тысяч штук.

Для роботов-доставщиков разработали единые правила

Автор фото: ИД «Вечерняя Казань»

В России введут единые правила, которым должны будут подчиняться роботы-доставщики. В частности, им запретят выезжать на тротуары шириной менее метра, разгоняться быстрее 25 километров в час, их обяжут притормаживать до шести километров в час перед пешеходными переходами и уступать дорогу пешеходам. Проект подготовили Минэкономики, МВД, Минтранс и ФСО, пишет «Коммерсантъ». Роботам разрешат заезжать в здания и подниматься на лифтах. Сейчас они работают в 35 регионах, но в ближайшие три года планируется расширить парк до 12 тысяч штук.

Если произошла авария без ущерба роботу, авто и здоровью человека, и у сторон нет претензий, то место ДТП можно покинуть без последствий. А если есть пострадавший или ущерб, то диспетчер компании высылает на место представителя компании и вызывает ГИБДД. Собственник робота должен будет предоставить полиции все данные, включая запись с встроенной камеры, на которой видны момент аварии и десять секунд до и после инцидента.

Ранее сообщалось, что китайскую робо-лошадь с грузоподъёмностью в тонну обещают привезти в Россию. Данная модель работает до двух суток без подзарядки и может ходить по горам, снегу и песку.

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