Общество
24 марта 12:52
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане камеры начали выявлять водителей с телефоном за рулем

Только за месяц устройства обнаружили 800 таких нарушителей.

Автор фото: ГАИ Татарстана

В марте текущего года камеры на дорогах республики стали фиксировать авто, в которых нет специальных держателей для телефона. Также комплексы фотовидеофиксации выявляют и тех водителей, которые просто держат смартфон в руке во время вождения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

За месяц удалось обнаружить 800 подобных нарушений. За такой проступок водителям грозит штраф 1500 рублей.

В ГАИ напомнили: использование телефона за рулем влечет за собой не только нарушение ПДД, но и аварии с летальным исходом.

Ранее в Татарстане по вине водителя грузовика погибло двое человек. Он отвлекся на телефон и выехал на встречную полосу, столкнувшись с «Ладой».

Популярное
скриншот видео
Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

скриншот видео
Мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы

Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.

РИА Новости
Приготовление шашлыков во дворе грозит обернуться штрафом в 15 тысяч рублей

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Получение инвалидности грозит россиянам новыми трудностями

По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
