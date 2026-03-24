Только за месяц устройства обнаружили 800 таких нарушителей.

Автор фото: ГАИ Татарстана

В марте текущего года камеры на дорогах республики стали фиксировать авто, в которых нет специальных держателей для телефона. Также комплексы фотовидеофиксации выявляют и тех водителей, которые просто держат смартфон в руке во время вождения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

За месяц удалось обнаружить 800 подобных нарушений. За такой проступок водителям грозит штраф 1500 рублей.

В ГАИ напомнили: использование телефона за рулем влечет за собой не только нарушение ПДД, но и аварии с летальным исходом.

Ранее в Татарстане по вине водителя грузовика погибло двое человек. Он отвлекся на телефон и выехал на встречную полосу, столкнувшись с «Ладой».

