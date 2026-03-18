Мужчина отвлекся на телефон и выехал на встречку, где столкнулся с «Ладой».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд приговорил к трем годам лишения свободы водителя грузовика, из-за которого погибли водитель и пассажир легковушки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Трагедия произошла в июле прошлого года. Как уточняют в прокуратуре, водитель отвлекся на телефон и съехал со своей полосы на встречку. Там он столкнулся с «Ладой», пассажир и водитель которой скончались на месте от полученных травм.

Водитель вину полностью признал. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении. Еще около трех лет ему запрещено заниматься всем, что связано с управлением транспортом.

Ранее на трассе в Татарстане случилась смертельная авария с грузовиком. ДТП произошло по вине водителя «КамАЗа», который при выполнении разворота вне перекрестка не уступил дорогу легковой машине. Погибли двое.

