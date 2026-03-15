Смертельное ДТП с КАМАЗом произошло на трассе в Татарстане
Погибли водитель и пассажир легковушки.
На 80-ом километре трассы «Набережные Челны-Заинск-Альметьевск» водитель KIA, предварительно, столкнулся с КАМАЗом, который хотел развернуться. Погибли 39-летний водитель и 38-летний пассажир легкового авто.
По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя грузовика, который при выполнении разворота вне перекрестка не уступил дорогу Kia. На место происшествия выезжал Альметьевский городской прокурор Марат Шаехов. Организована процессуальная проверка, ход которой взят на контроль, сообщили в прокуратуре Татарстана.
Ранее сообщалось, что с начала года в Татарстане в ДТП погибло 52 человека. Всего в республике за два месяца произошло 357 аварий. Также в целом за 2025 год на дорогах республики зафиксировали 303 339 ДТП, в которых погибли 345 человек, а более тысячи получили ранения.
