Происшествия
15 марта 19:59
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Смертельное ДТП с КАМАЗом произошло на трассе в Татарстане

Погибли водитель и пассажир легковушки.

Автор фото: прокуратура РТ

На 80-ом километре трассы «Набережные Челны-Заинск-Альметьевск» водитель KIA, предварительно, столкнулся с КАМАЗом, который хотел развернуться. Погибли 39-летний водитель и 38-летний пассажир легкового авто.

По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя грузовика, который при выполнении разворота вне перекрестка не уступил дорогу Kia. На место происшествия выезжал Альметьевский городской прокурор Марат Шаехов. Организована процессуальная проверка, ход которой взят на контроль, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Ранее сообщалось, что с начала года в Татарстане в ДТП погибло 52 человека. Всего в республике за два месяца произошло 357 аварий. Также в целом за 2025 год на дорогах республики зафиксировали 303 339 ДТП, в которых погибли 345 человек, а более тысячи получили ранения.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Пелагия Тихонова / РИА Новости
Почему Нурлат всполошился из-за жилищного сертификата для семьи из Таджикистана

Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане ожидается апрельская жара

Температура поднимется до +12 градусов.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили об опасностях оплаты «по номеру»

Способ выгоден продавцам, но лишает покупателей правовой защиты.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
