Покинувшие должность сотрудники лишаются права работать на аналогичной позиции еще 10 лет.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике будут освобождать от обязанностей топ-менеджеров банков, которые плохо справляются с защитой своих клиентов от атак аферистов. Об этом заявила замуправляющего Отделением Банка России - Национальным банком по РТ Нурания Хайруллина.

— Если в течение года к банку или к нефинансовой банковской организации будут применяться меры реагирования, меры воздействия неоднократно, то топ-менеджеры должны будут покинуть эту должность. Они не смогут занимать эту должность и аналогичную должность в другой организации в течение 10 лет, - ответила Хайруллина на вопрос журналиста.

Спикер добавила, что такие требования к начальникам направлений банков существуют уже сейчас, но их планируют расширить еще сильнее.

Ранее со слов Хайруллиной также писали, что в Татарстане около 700 тысяч человек оформили самозапрет на кредиты. Свыше 643 тысяч татарстанцев обезопасили себя с помощью портала «Госуслуги», а еще 47,8 тысячи жителей воспользовались этой функцией через МФЦ. При этом в 17,1 тысячи человек решили снять ранее установленный самозапрет. К такому же пресечению оформления сим-карт татарстанцы отнеслись с меньшим энтузиазмом — его оформили только 15,3 тысячи человек, а еще 1,7 тысячи жителей отменили запрет.

