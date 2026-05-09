Ограничения будут действовать из-за праздничного мероприятия.

Автор фото: t.me/kirmosinfo

В селе Верхний Услон 9 мая временно остановят паромную переправу через Волгу. Работа переправы будет прекращена с 8:30 до 12:00. Причина — проведение праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы.

Жителей и гостей просят заранее планировать маршрут.

Напомним, на «Бессмертный полк» казанцев зовут к 12:00 – в полдень на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого начнет формироваться колонна. Само шествие стартует в 15:00 и пройдет по улицам Карла Маркса, Лобачевского и Кремлёвской, конечная точка – площадь Тысячелетия. При этом традиционной площадкой для праздника станет площадь Тысячелетия. Парад начнется в 10 утра.

Ранее сообщалось, что в День Победы в Казани изменятся маршруты и другого общественного транспорта. В частности, будут закрыты автобусы № 28 и 28а.

Кроме того, мы писали, как Татарстан готовится к 9 Мая. В республике осталось всего 92 фронтовика, а число ветеранов уменьшается с каждым годом. Им нужно помогать в режиме «24 на 7», отмечают власти. Работают и с участниками СВО — в центре внимания адаптация к мирной жизни и занятость.

