Власти Армении оценили проблемы с ввозом армянских товаров в Россию
Министр иностранных дел Арарат Мирзоян напомнил, что многие проблемы были и раньше.
Проблемы с ввозом армянских товаров в Россию встречались и ранее, напомнил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Его цитирует портал news.am.
Министр заметил, что и 10-15 лет назад были проблемы с экспортом абрикосов, вина, водки. По его словам, власти конструктивно с партнерами обсудят ситуацию, он надеется, что в результате получится найти правильные решения.
Напомним, с 22 мая в России действуют ограничения на ввоз цветов из Армении, такое решение приняли в связи с обнаружением зараженных цветов.
Также позже Россельхознадзор заявил, что проблемы с армянской продукцией касаются не только цветов. Системные нарушения фиксируются и при ввозе овощей и фруктов из Армении. Инспекции армянских предприятий продолжатся ещё неделю. После их завершения будет принято решение, расширять ли ограничения на другие категории товаров.
