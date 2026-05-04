За неделю в Татарстане потушили 118 пожаров
Пострадали три человека.
С 27 апреля по 3 мая в Татарстане произошло 118 пожаров. Среди пострадавших три человека, удалось спасти четверых, сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Также на водоемах произошло четыре происшествия. Погибли пять человек. В ведомстве напомнили, что при выходе на воду на маломерных судах и лодках нужно надевать спасательный жилет на каждого человека, находящегося в лодке. Нельзя плавать пьяными. Не стоит перегружать лодку сверх установленной нормы, приближаться к проходящим судам и гидросооружениям.
Ранее сообщалось, что количество погибших на пожарах в Татарстане увеличилось на 52 процента. Травмы получили 150 человек. В весенние месяцы количество выездов по тревоге резко увеличивается из-за пожаров, связанных с возгоранием сухой травы, камыша и мусора.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Поезда будут следовать без промежуточных остановок.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Авария произошла по пути в Казань.
Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.
Плюс ко всему мужчину укусил клещ.
С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».