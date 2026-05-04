Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 27 апреля по 3 мая в Татарстане произошло 118 пожаров. Среди пострадавших три человека, удалось спасти четверых, сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Также на водоемах произошло четыре происшествия. Погибли пять человек. В ведомстве напомнили, что при выходе на воду на маломерных судах и лодках нужно надевать спасательный жилет на каждого человека, находящегося в лодке. Нельзя плавать пьяными. Не стоит перегружать лодку сверх установленной нормы, приближаться к проходящим судам и гидросооружениям.

Ранее сообщалось, что количество погибших на пожарах в Татарстане увеличилось на 52 процента. Травмы получили 150 человек. В весенние месяцы количество выездов по тревоге резко увеличивается из-за пожаров, связанных с возгоранием сухой травы, камыша и мусора.

