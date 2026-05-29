Доля Армении в импорте мала, а поставщиков легко заменить другими странами.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов в беседе с ТАСС объяснил, что временный запрет на ввоз свежих овощей и клубники из Армении, который Россельхознадзор вводит с 30 мая, не окажет заметного влияния на рынок. Доля армянской продукции в общем объёме импорта плодоовощной продукции в Россию незначительна.

По словам эксперта, система поставок в стране достаточно диверсифицирована, чтобы быстро реагировать на такие изменения. Импортёры смогут переключиться на альтернативных поставщиков. По томатам это Азербайджан, Туркмения, Турция, Узбекистан и Китай. По огурцам — Турция, Китай, Азербайджан и Узбекистан. По сладкому перцу — Турция, Китай и Узбекистан.

Леонов добавил, что все логистические цепочки уже давно отлажены, и рынок умеет быстро переключаться между источниками. К тому же, как он напомнил, уже скоро начнётся сезон грунтовой продукции отечественного производства.

Напомним, с 22 мая Россия уже ввела временный запрет на ввоз армянских цветов. Причиной стало то, что в них постоянно находят карантинные объекты, опасные для стран Евразийского экономического союза. При этом армянская сторона давала гарантии, но нарушения всё равно фиксируются.

Ранее сообщалось, что власти Армении оценили проблемы с ввозом армянских товаров в Россию. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян напомнил, что многие проблемы были и раньше.

