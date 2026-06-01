Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Стали известны предварительные итоги праймериз «Единой России» в Татарстане. С 25 по 31 мая жители республики голосовали за кандидатов, которых партия выдвинет на выборы в Госдуму. В тройку лидеров вошли министр труда республики Эльмира Зарипова, Герой России и помощник раиса РТ Александр Лапин, а также действующий депутат Госдумы Айдар Метшин. Каждый из них получил больше 80 тысяч голосов.

Четвёртое место у председателя комитета Госдумы по экономической политике Максима Топилина — 72,7 тысячи голосов. Пятое занял начальник управления судебного департамента в РТ Зявдат Салихов — 64,3 тысячи. Далее идут депутаты Госдумы Ирек Богуславский (60,1 тысячи), Руслан Гаджиев (52,9 тысячи), Анатолий Иванов (47,2 тысячи), Рустам Калимуллин (40,5 тысячи). На девятом месте — гендиректор холдинговой компании «Ак Барс» и депутат Госсовета РТ Иван Егоров (30,3 тысячи).

Среди участников СВО лучший результат у депутата Госсовета РТ Эдуарда Шарафиева — 11-е место с 28,4 тысячи голосов. Ильнур Исхаков набрал 12,3 тысячи и занял 17-е место, Денис Чумарин с 10,6 тысячи — на 20-м месте.

По одномандатным округам картина такая. В Приволжском округе № 31 лидирует депутат Госдумы Илья Вольфсон, за ним — глава Сатышевского сельского поселения Фаиль Шафиуллин и преподаватель Казанского энергетического колледжа Раиль Шамсутдинов. В Московском округе № 32 в тройке — заместитель гендиректора технопарка «Химград» Алексей Грушин и директор центра допобразования «Сэяхэт» Марина Захарова. В Нижнекамском округе № 33 первое место у депутата Госдумы Олега Морозова, в тройку также вошли директор спортшколы из Алькеевского района Алмаз Абдуллин и начальник участка филиала Сетевой компании Ильнур Хисматуллин.

В Набережночелнинском округе № 34 лидирует депутат Госдумы Альфия Когогина. Далее идут руководитель Управления гражданской защиты Тукаевского района Ильдар Якупов и директор центра обслуживания бизнеса Владислав Малышев. В Альметьевском округе № 35 первое место занял глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин, также поддержку получили заведующая детским садом Гульшат Вагизова и методист Дома культуры Рамиль Фахразиев. В Центральном округе № 36 лидер — депутат Госдумы Марат Нуриев, в тройку вошли педагог казанской школы Айдар Хайруллин и коммерческий директор компании Виталий Князев.

Напомним, выборы в Госдуму девятого созыва запланированы на 18–20 сентября 2026 года. Впервые в них примут участие жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По данным «Коммерсанта», Александр Лапин может занять пост председателя комитета по обороне в новом созыве. Сейчас эту должность занимает экс-начальник военно-политического управления Минобороны Андрей Картаполов.

