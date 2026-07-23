Необходимо продолжить переговоры по Украине.

Автор фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на приезд американских переговорщиков в Москву для очного обсуждения конфликта на Украине. Слова Пескова приводит РИА Новости.

«Надеемся, что когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог», - цитирует слова Пескова РИА Новости.

Ранее в Маниле проходила встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Министр иностранных дел поделился реальным положением дел на линии боевого соприкосновения, отметив недопустимость спонсирования Киева вооружением и проведения дестабилизирующей политики Европы.

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