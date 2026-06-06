Кремль поделился реакцией на послание Зеленского Путину
Дмитрий Песков предлагает не забегать вперед.
Не нужно делать поспешных выводов после публикации письма Владимира Зеленского Владимиру Путину. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью CGTN, подразделению Медиакорпорации Китая в РФ.
- Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакции [президента США Дональда] Трампа на это письмо, можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед, — сказал Песков.
Ранее сообщалось: Путин уверен, что письмо Зеленского - попытка сорвать возможность личной встречи. России нужны договоренности на длительную историческую перспективу.
Мы также писали, что Москва одобряет готовность Вашингтона помогать в урегулировании вокруг Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина.
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