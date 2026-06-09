С рабочей поездкой в Казань прибыл глава МИД России Сергей Лавров
Руководителя ведомства встретил Алексей Песошин.
В Татарстан с рабочей поездкой прибыл глава МИД России Сергей Лавров. В аэропорту Казани главу ведомства встретил премьер-министр республики Алексей Песошин.
В Казани Сергей Лавров будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
Ранее мы сообщали, что саммит Россия – АСЕАН в Казани может обозначить будущее мировой политики. Участники обсудят, каким будет дальнейший мировой порядок.
Также мы писали, что Лавров проведёт заседание совета министров ОДКБ в Казани. Обсудят безопасность и ситуацию в мире.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Вице-премьер Чернышенко напомнил, что в 2025 году безвизовый режим уже ввели с пятью странами.
Однако есть ряд критериев.
К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.
Позже входящие вызовы были отключены.
Кооператив получил деньги в обход закона, суд обязал вернуть всю сумму в бюджет.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.