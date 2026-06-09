Руководителя ведомства встретил Алексей Песошин.

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

В Татарстан с рабочей поездкой прибыл глава МИД России Сергей Лавров. В аэропорту Казани главу ведомства встретил премьер-министр республики Алексей Песошин.

В Казани Сергей Лавров будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Ранее мы сообщали, что саммит Россия – АСЕАН в Казани может обозначить будущее мировой политики. Участники обсудят, каким будет дальнейший мировой порядок.

Также мы писали, что Лавров проведёт заседание совета министров ОДКБ в Казани. Обсудят безопасность и ситуацию в мире.

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