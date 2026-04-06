Политика
6 апреля 15:39
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Трамп заявил, что Путин не боится НАТО

Американский лидер считает этот военный блок «бумажным тигром».

Автор фото: Mark Schiefelbein / AP Photo

Президент России Владимир Путин не испытывает никакого страха перед НАТО из-за отсутствия у этого объединения боевой мощи. Так выразился глава Белого дома Дональд Трамп. Его слова в соцсети «Икс» опубликовала журналист «Эйбиси Ньюс» Рэйчел Скотт.

Как отметил Трамп, просьба о помощи НАТО со стороны США была проверкой с его стороны.

«Я делал это в качестве эксперимента. Мне это было не нужно, правда? Они бумажный тигр. Бумажный тигр. У них нет кораблей. У них ничего нет, и Путин их совершенно не боится. Но я сделал это в качестве эксперимента», — заявил президент США.

Напомним, что Америка и Иран обсуждают потенциальное 45-дневное прекращение огня. Диалог происходит через посредников — Пакистан, Египет и Турцию. Известно, что Вашингтон в последние дни направил Тегерану несколько предложений.

Также сообщалось, что в Кремле намерены потребовать у НАТО документально зафиксировать нерасширение на Восток. В посольстве России в Бельгии напомнили о забытых альянсом устных обещаниях времен СССР.

