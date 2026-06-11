Обломки дрона попали в жилой дом.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Краснодарский край ночью отражал массированную атаку беспилотников. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, по всей территории региона была объявлена беспилотная опасность.

В Краснодаре обломки одного из дронов влетели в многоквартирный дом, начался пожар. На месте работают оперативные и специализированные службы. По предварительным данным, пострадали два человека, им оказывают помощь.

Кроме того, атаке подвергся Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений, пострадал ещё один человек.

Ранее мы писали, что дроны атаковали Владимирскую область, загорелись два объекта инфраструктуры. ЧП произошло ночью.

Также сообщалось, что Чебоксары утром попали под ракетную атаку. Специалисты обследуют повреждённые объекты.

Кроме того, говорилось, что военным разрешили сбивать беспилотники и вводить особый режим на объектах. Госдума приняла соответствующий законопроект.

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