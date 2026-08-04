Ведомство уже выдавало компании предупреждение из-за иностранной поисковой системы, которая по умолчанию стоит в iPhone и iPad.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Федеральная антимонопольная служба завела дело в отношении Apple из-за отказа компании в предустановке «национального мессенджера и отечественного магазина приложений» — «Макс» и RuStore. Об этом сообщает пресс-служба ведомство.

До возбуждения дела ФАС выдавала Apple предупреждение с требованием устранить дискриминацию в отношении российских поисковых систем и по умолчанию установить отечественное ПО на устройствах с iOS. Причиной этому стала иностранная поисковая система, которая предустановлена в iPhone и iPad.

«Законодательством предусмотрено, что на технически сложных товарах, продаваемых в России, должна быть предусмотрена возможность работы по умолчанию с российской поисковой системой или поисковой системой другого государства-члена ЕАЭС», — пояснили в ведомстве.

Компания требования не исполнила, в связи с чем ФАС возбудила дело в соответствии с законом о защите конкуренции и «ранее сложившейся правоприменительной практикой в отношении Apple». В службе также напомнили, что подобные процессы на данный момент проходят в нескольких государствах, в том числе в странах БРИКС.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram пропал из магазинов App Store сразу в нескольких странах, в том числе в России, США, Индии и Турции. Спустя время доступ восстановили, но причины исчезновения остаются неизвестными.

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