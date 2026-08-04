ФАС возбудила дело против Apple из-за отказа предустанавливать «Макс» и RuStore
Ведомство уже выдавало компании предупреждение из-за иностранной поисковой системы, которая по умолчанию стоит в iPhone и iPad.
Федеральная антимонопольная служба завела дело в отношении Apple из-за отказа компании в предустановке «национального мессенджера и отечественного магазина приложений» — «Макс» и RuStore. Об этом сообщает пресс-служба ведомство.
До возбуждения дела ФАС выдавала Apple предупреждение с требованием устранить дискриминацию в отношении российских поисковых систем и по умолчанию установить отечественное ПО на устройствах с iOS. Причиной этому стала иностранная поисковая система, которая предустановлена в iPhone и iPad.
«Законодательством предусмотрено, что на технически сложных товарах, продаваемых в России, должна быть предусмотрена возможность работы по умолчанию с российской поисковой системой или поисковой системой другого государства-члена ЕАЭС», — пояснили в ведомстве.
Компания требования не исполнила, в связи с чем ФАС возбудила дело в соответствии с законом о защите конкуренции и «ранее сложившейся правоприменительной практикой в отношении Apple». В службе также напомнили, что подобные процессы на данный момент проходят в нескольких государствах, в том числе в странах БРИКС.
Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram пропал из магазинов App Store сразу в нескольких странах, в том числе в России, США, Индии и Турции. Спустя время доступ восстановили, но причины исчезновения остаются неизвестными.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Карина Абдуллина обошла соперниц из 60 стран и взяла Miss Best Face 2026.
Всего в регионе планируют привить два миллиона жителей.
Отдыхать ученики будут меньше на один день.
Спрос на специалистов всегда остается высоким.
За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.
Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.