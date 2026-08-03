Из-за казанца, решившего сэкономить, без газа остались 20 квартир
Житель дома перепутал шланги и вода хлынула прямо в газопровод.
В доме №18 по улице Деловой в Казани один из жильцов решил сэкономить и самостоятельно установить газовую колонку. В результате он перепутал шланги и воды хлынула прямо в газопровод, сообщили в Жилинспекции республики.
Весь подъезд из 20 квартир после этого остался без газа, плит и горячей воды. Аварийные службы устраняют последствия, специалисты проводят поквартирную проверку. Штраф за самовольное вмешательство составляет от 5 000 рублей, также виновнику придется полностью оплатить расходы на ликвидацию аварии.
Помимо этого в доме по улице Окольной из-за отсутствия тяги в дымоходе без газа временно остались 10 квартир. Управляющая компания сработала оперативно, проблему решили за несколько часов. Газ вернули в квартиры в тот же день.
Ранее сообщалось, что после массового отключения жителям татарстанского поселка Белоус вернули газ. Проверка надзорного ведомства показала, что люди остались без ресурса из-за поломки оборудования, после чего главе обслуживающей компании внесли официальное представление.
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