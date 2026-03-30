Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Московском районном суде Казани осудили 45-летнего мужчину, который во время работы машинистом тепловоза допустил смертельное столкновение с грузовиком FAW. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Вечером в один из дней в ноябре 2021 года машинист тепловоза нарушил правила движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, занимаясь маневровыми работами по подаче вагонов-цистерн. Перемещая состав, мужчина не сделал обязательную остановку перед железнодорожным переездом с неисправной светофорной сигнализацией, а также не убедился в отсутствии препятствий. В результате случилось столкновение с грузовиком FAW.

Погиб составитель поездов, а водитель грузовика получил тяжкий вред здоровью. Ущерб от повреждения вагонов-цистерн и автомобиля превысил 12 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», виновного отправили на 2 года в колонию-поселение.

Ранее сообщалось, что в плацкартном вагоне ехавшего в Казань поезда нашли труп. Медики помочь мужчине не смогли.

