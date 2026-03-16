Происшествия
16 марта 14:01
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В плацкартном вагоне ехавшего в Казань поезда нашли труп

Медики помочь мужчине не смогли.

Автор фото: скриншот видео

В Татарстане в плацкартном вагоне поезда № 376 сообщением Пенза — Казань нашли мертвым 50-летнего мужчину. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Умерший пассажир был обнаружен вечером 14 марта. Бригада врачей пыталась ему помочь, но не смогла.

Следователи проводят проверку, выясняя все обстоятельства происшествия.

Источник: СКР

Ранее сообщалось, что в казанском метро погиб мужчина, попав под поезд. Трагедия произошла на станции «Проспект Победы».

