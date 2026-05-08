8 мая 16:45
«Вечерняя Казань»

Московская компания поплатилась за агрессивную продажу матрацев татарстанцам

Потерпевшим вернули около миллиона рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд взыскал с ООО «Кадер» около миллиона рублей по искам от недовольных покупателей. В ноябре 2025 года компания организовала «оздоровительное мероприятие» в кинотеатре «Мир» в поселке Рыбная Слобода. Под воздействием агрессивной рекламы двое женщин купили матрацы бренда KUMO по цене 132 и 149 тысяч рублей. Оплачен был товар кредитными средствами, взятыми на месте. После доставки покупательницы обнаружили недостатки: резкий химический запах, необработанные края ламелей, отсутствие маркировки и бирок. Претензии о возврате денег ответчик проигнорировал, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

Суд расторг договоры купли-продажи и взыскал с ООО «Кадер» более 957 тысяч рублей в пользу потерпевших.

По данным «Контур.Фокус», ООО «Кадер» - московская компания. Ее гендиректором значится Сергей Караян, он же владелец. Компания занимается розничной торговлей вне магазинов, палаток, рынков. Среди дополнительных ОКВЭД указана торговля мебелью, бытовыми электротоварами и текстилем. За 2025 год чистая прибыль организации составила 1,8 миллиона рублей, выручка — 12,3 миллиона. За компанией числится долг по налогам (взимаемый в связи с применением УСН) в размере более 195 тысяч и взносам в пенсионный фонд — боле 62 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане «Пятерочку» оштрафуют за рекламу «полезной» водки. На необычный баннер обратил внимание местный житель и пожаловался в ФАС.

