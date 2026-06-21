Происшествия
21 июня 09:49
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«Вечерняя Казань»

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Подозреваемый в нападении на ТЦ в Краснодаре признал вину и выразил раскаяние

Следствие назначило психиатрическую экспертизу и устанавливает мотивы преступления.

Подозреваемый в нападении на ТЦ в Краснодаре признал вину и выразил раскаяние

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Подозреваемый в нападении на ТЦ в Краснодаре признал вину и выразил раскаяние. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошёл 20 июня в торговом центре на улице Западный Обход, где 19-летний молодой человек с ножом напал на посетителей.

В результате нападения погибла 41-летняя женщина. Ещё несколько человек получили ножевые ранения различной степени тяжести и были срочно доставлены в больницу.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по двум статьям:«Убийство» и «Покушение на убийство двух или более лиц». Для оперативного расследования сформирована специальная группа, в которую вошли ведущие следователи и криминалисты регионального ведомства.

Ранее сообщалось, что зайдя в здание, молодой человек с мачете в руках кинулся на находившихся там людей. А затем взорвал начиненное осколками самодельное взрывное устройство.

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