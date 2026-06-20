За ночь над Россией сбили 187 украинских беспилотников
Больше всего дронов уничтожили над южными и центральными областями.
Ночью российские регионы пережили очередной массированный налёт. Как сообщили в Минобороны, с восьми вечера до семи утра дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 187 украинских беспилотников самолётного типа.
Досталось сразу 13 субъектам. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.
Ранее в Московской области из-за удара беспилотников ВСУ пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Большую часть пострадавших пришлось госпитализировать.
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