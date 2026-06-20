Позже мужчина скончался от полученной травмы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд признал виновным 52-летнего жителя Казани в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает прокуратура Татарстана.

Трагедия произошла в феврале 2026 года. Между мужчинами возник конфликт из-за оскорблений. Во время ссоры один из них ударил другого ножом в бедро. Позже от полученных травм тот скончался.

Суд отправил виновного в исправительную колонию строгого режима на 7 лет и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил, уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее мы писали, что в Башкирии парень зарезал подростка за пакет с продуктами. От полученных травм мальчик умер на месте.

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