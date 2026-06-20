Казанца, ударившего знакомого ножом, приговорили к 7,5 года колонии
Позже мужчина скончался от полученной травмы.
Суд признал виновным 52-летнего жителя Казани в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает прокуратура Татарстана.
Трагедия произошла в феврале 2026 года. Между мужчинами возник конфликт из-за оскорблений. Во время ссоры один из них ударил другого ножом в бедро. Позже от полученных травм тот скончался.
Суд отправил виновного в исправительную колонию строгого режима на 7 лет и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил, уточнили в надзорном ведомстве.
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