От полученных травм мальчик умер на месте.

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В Башкирии произошла трагедия - погиб 14-летний подросток. Случилось это в селе Кандры, пишет «База».

По информации канала, на шедшего домой из магазина Эльдара на улице Нефтяников напал мужчина с требованием отдать пакет с продуктами. Когда мальчик не сделал этого, он несколько раз ударил его ножом и скрылся с места вместе с покупками. От полученных травм подросток умер на месте.

Полиция уже вышла на подозреваемого. 21‑летнего местного жителя задержали сразу же. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ранее в Лаишевском районе 15-летний подросток погиб, катаясь на самокате. Предварительно, он ехал и ударился о столбы, торчащие из кузова грузовика. Парень получил травмы, не совместимые с жизнью.

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