Происшествия
13 июня 15:31
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В Башкирии парень зарезал подростка за пакет с продуктами

От полученных травм мальчик умер на месте.

В Башкирии парень зарезал подростка за пакет с продуктами

Автор фото: соцсети

В Башкирии произошла трагедия  - погиб 14-летний подросток. Случилось это в селе Кандры, пишет «База».

По информации канала,  на шедшего домой из магазина Эльдара на улице Нефтяников напал мужчина  с требованием отдать пакет с продуктами. Когда мальчик не сделал этого, он несколько раз ударил его ножом и скрылся с места вместе с покупками. От полученных травм подросток умер на месте.

Полиция уже вышла на подозреваемого. 21‑летнего местного жителя задержали сразу же. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ранее в Лаишевском районе 15-летний подросток погиб, катаясь на самокате. Предварительно, он ехал и ударился о столбы, торчащие из кузова грузовика. Парень получил травмы, не совместимые с жизнью.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

 

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ИД «Вечерняя Казань»
Часть АЗС Казани закрылась, а часть – ввела ограничения на продажу бензина

Где-то исчезло дизельное топливо.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Сближение Венеры и Юпитера хорошо будет видно на вечернем небе

К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Почти вся Казань «встанет» из-за саммита Россия — АСЕАН

Ограничения движения введут на неделю.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Какую пенсию получают в среднем судьи в России

Итоговая сумма зависит от уровня судебной инстанции.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Гроза, град и ветер под 20 метров в секунду обрушатся на Татарстан

При этом воздух прогреется до +27 градусов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.