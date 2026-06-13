Прокуратура начала проверку после гибели ребёнка и мужчины на Волге.

Автор фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту гибели двух человек в Зеленодольском районе. По предварительным данным, вечером 12 июня 2026 года на берегу залива Волги у СНТ «Щурячий» утонул четырёхлетний ребёнок, а также мужчина, который бросился его спасать. Пляж в этом месте оборудован не был, купание здесь запрещено.

На место происшествия лично выезжал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев. По факту гибели людей уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ход и результаты расследования взяты на контроль в городской прокуратуре.

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