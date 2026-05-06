С борта самолета, вылетающего из Казани в Новосибирск, сняли двух дебоширов
Между мужчиной и женщиной произошел конфликт.
В самолете, вылетающем из Казани в Новосибирск, двое пассажиров устроили дебош. Сообщение о нарушении ими правил поведения поступило в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту.
Как установили правоохранители, словесный конфликт при посадке произошел между 34-летней жительницей Московской области и 36-летним жителем Новосибирской области. На замечания пассажиров, бортпроводников и предупреждение командира воздушного судна нарушители общественного порядка не реагировали.
В итоге они были сняты с борта и доставлены в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Казани.
Женщине предстоит ответить за появление в общественных местах в состоянии опьянения. И обоим нарушителям – за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.
Ранее мы писали, что самолеты, летевшие в Казань, направили в другие города из-за БПЛА. Пассажиры провели на борту около семи часов.
