Происшествия
6 мая 03:01
«Вечерняя Казань»

С борта самолета, вылетающего из Казани в Новосибирск, сняли двух дебоширов

Между мужчиной и женщиной произошел конфликт.

Автор фото: скриншот видео

В самолете, вылетающем из Казани в Новосибирск, двое пассажиров устроили дебош. Сообщение о нарушении ими правил поведения поступило в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту.  

Как установили правоохранители, словесный конфликт при посадке произошел между 34-летней жительницей Московской области и 36-летним жителем Новосибирской области. На замечания пассажиров, бортпроводников и предупреждение командира воздушного судна нарушители общественного порядка не реагировали.  

В итоге они были сняты с борта и доставлены в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Казани.  

Женщине предстоит ответить за появление в общественных местах в состоянии опьянения. И обоим нарушителям – за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

Ранее мы писали, что самолеты, летевшие в Казань, направили в другие города из-за БПЛА. Пассажиры провели на борту около семи часов.

