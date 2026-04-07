Татарстанцу помогли вернуть более 1 млн рублей за неудачную покупку авто из США
Когда машина прибыла в Россию, договор с продавцом был расторгнут, но деньги вернули не в полном объеме.
Житель Татарстана заключил договор с бизнесменом на покупку авто из США. За это он перевел продавцу два миллиона рублей. Но когда машина уже прибыла в Россию, договор был расторгнут, а из всей суммы вернули только часть — 1,38 миллиона.
С таким заявлением покупатель обратился в суд. Требования были удовлетворены — татарстанцу вернули недостающие 620 тысяч рублей, выплатили неустойку в 200 тысяч, компенсацию морального вреда в пять тысяч, 50 тысяч — расходы на оплату услуг представителя. Бизнесмену назначили штраф в 412 тысяч рублей. Общая сумма взысканных средств в пользу потребителя составила 1,287 миллиона рублей, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.
Ранее сообщалось, что татарстанцу вернут 230 тысяч рублей за навязанные банком услуги. Суд обязал финансовую организацию выплатить штраф и компенсацию морального вреда.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
