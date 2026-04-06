Суд обязал финансовую организацию выплатить штраф и компенсацию морального вреда.

В Чистополе житель, желая взять кредит в ОТП Банке, оказался в привычной для многих ситуации — помимо договора займа ему навязали допуслуги на 150 тысяч рублей. Однако благодаря вмешательству суда и Роспотребнадзора свои деньги клиент получит обратно, сообщает пресс-служба ведомства.

Увидев, что заплатить придется намного больше, чем планировалось, потерпевший попросил банк вернуть деньги, однако получил отказ. После этого заемщик обратился к представителям правосудия. В итоге Чистопольский городской суд частично удовлетворил иск: в пользу клиента взыскали сумму за навязанные услуги (150 000 рублей), проценты за пользование чужими денежными средствами (4775 рублей), компенсацию морального вреда в размере пять тысяч рублей и штраф в размере 79 887 рублей.

