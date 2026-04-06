Общество
6 апреля 15:33
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Сбер выступил ГигаПартнёром Недели космоса, которая стартовала в России 6 апреля и приурочена к 65-летию полёта Юрия Гагарина — первого в истории полёта человека в космос.

Автор фото: Роскосмос

В течение недели Сбер представит свои решения, позволяющие популяризировать тему космоса и сделать её ближе и понятнее для всех.

9 апреля Сбер примет участие в Российском космическом форуме и проведёт собственную сессию «ИИ как трамплин в освоении космоса». Модератором выступит вице-президент Сбера, директор управления исследований и инноваций Альберт Ефимов.

Участие в проведении Недели космоса — ещё один логичный шаг в свете той роли, которую Сбер играет в научной сфере. Компания ведёт флагманские разработки в ключевых областях современной науки — в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, анализа данных. На основе их идей создаются технологии, которые уже сейчас задействованы в космической сфере. В ноябре 2025 года на Международную космическую станцию была направлена полностью автономная версия российской нейросети ГигаЧат. Это стало первым случаем в мировой практике, когда большая языковая модель начала использоваться как полноценный инструмент ежедневной работы космонавтов.

В рамках Недели космоса партнёры Сбера также подготовили для пользователей экосистемы банка специальные предложения, посвящённые космической тематике. Их цель — привлечь внимание к теме космоса в увлекательной форме и приблизить её к повседневной жизни.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Erid: 2SDnjeeRKwQ

