Происшествия
7 апреля 21:28
Автор материала:«Вечерняя Казань»

За три месяца от острого отравления алкоголем в Татарстане умер 51 человек

Среди пострадавших от «зеленого змия» есть и несовершеннолетние.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За три месяца нынешнего года в Татарстане зарегистрировано 114 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это в 1,2 раза меньше в сравнении с январем – мартом прошлого года, когда было зафиксировано 142 случая, поделилось статистикой Управление Роспотребнадзора по республике.  

Травились татарстанцы чаще всего этанолом, спиртом неуточненным и метанолом. 51 случай закончился летальным исходом.  

Как сообщили в ведомстве, большая часть отравившихся – лица в возрасте 18 лет и старше, 105 случаев. На подростков пришлось 2 случая, на детей – 7 случаев.

4 случая среди несовершеннолетних произошли в Нижнекамском районе, 3 случая – в Набережных Челнах и по 1 случаю – в Казани и Заинском районе.  

Управление Роспотребнадзора по Татарстану напоминает, что опасно для здоровья и жизни покупать алкогольные напитки у неизвестных лиц, в неустановленных местах, через интернет-ресурсы, без документов, подтверждающих качество и происхождение продукции.

