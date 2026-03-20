При закрытых окнах была обратная тяга в дымоходе.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В доме на Толстого, 1 в Бугульме два человека отравились угарным газом. Им потребовалась медпомощь, но госпитализация не понадобилась. Состояние оценили как удовлетворительное, сообщил в Госжилинспекции Татарстана.

Специалисты проверили вентиляционные каналы и дымоходы. При открытых окнах в них была тяга, а при закрытых зафиксировали обратную тягу. Ситуация усугубляется тем, что техническое обслуживание газового оборудования в этом доме проводилось всего два месяца назад.

Жилищники начали проверку управляющей компании и газовой службы. Выясняется, проводила ли управляющая компания плановые проверки дымоходов не реже трех раз в год, как того требуют правила.

Ранее сообщалось, что в Казани за один час произошла утечка газа сразу в пяти домах. Органы уже заинтересовались управляющими компаниями и службами, не уследившими за оборудованием.

