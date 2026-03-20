В Бугульме двое жителей отравились угарным газом
При закрытых окнах была обратная тяга в дымоходе.
В доме на Толстого, 1 в Бугульме два человека отравились угарным газом. Им потребовалась медпомощь, но госпитализация не понадобилась. Состояние оценили как удовлетворительное, сообщил в Госжилинспекции Татарстана.
Специалисты проверили вентиляционные каналы и дымоходы. При открытых окнах в них была тяга, а при закрытых зафиксировали обратную тягу. Ситуация усугубляется тем, что техническое обслуживание газового оборудования в этом доме проводилось всего два месяца назад.
Жилищники начали проверку управляющей компании и газовой службы. Выясняется, проводила ли управляющая компания плановые проверки дымоходов не реже трех раз в год, как того требуют правила.
Ранее сообщалось, что в Казани за один час произошла утечка газа сразу в пяти домах. Органы уже заинтересовались управляющими компаниями и службами, не уследившими за оборудованием.
Ожидается, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.
«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.
Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.
Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.
Температура поднимется до +12 градусов.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.