В Казани за один час произошла утечка газа сразу в пяти домах
Органы уже заинтересовались управляющими компаниями и службами, не уследившими за оборудованием.
В совершенно разных районах столицы республики в течение одного часа произошла утечка газа в пяти многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.
Инциденты произошли по адресам: улица Гарифьянова, дом № 34, улица Зорге, дом № 63, улица Мира, дом № 25, улица Годовикова, дом № 16, и улица Восстания, дом № 17. В этих домах отключили газовые стояки. Снабжение восстановят только после проведения ремонта и проверки всего оборудования.
Соответствующие органы уже заинтересовались управляющими компаниями и службами, не уследившими за оборудованием. Особенно тщательную проверку проводят на улице Восстания, где обслуживание проводилось всего 1,5 месяца назад.
Ранее сообщалось, что в Татарстане отменяют регулярные проверки УК Госжилинспекцией. Компании будут должны проводить «самообследования», а затем подавать декларации в надзорный орган.
