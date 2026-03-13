Органы уже заинтересовались управляющими компаниями и службами, не уследившими за оборудованием.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В совершенно разных районах столицы республики в течение одного часа произошла утечка газа в пяти многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.

Инциденты произошли по адресам: улица Гарифьянова, дом № 34, улица Зорге, дом № 63, улица Мира, дом № 25, улица Годовикова, дом № 16, и улица Восстания, дом № 17. В этих домах отключили газовые стояки. Снабжение восстановят только после проведения ремонта и проверки всего оборудования.

Соответствующие органы уже заинтересовались управляющими компаниями и службами, не уследившими за оборудованием. Особенно тщательную проверку проводят на улице Восстания, где обслуживание проводилось всего 1,5 месяца назад.

Ранее сообщалось, что в Татарстане отменяют регулярные проверки УК Госжилинспекцией. Компании будут должны проводить «самообследования», а затем подавать декларации в надзорный орган.

