13 марта 16:16
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Казанец получил «условку» за экскаватор

Вину мужчина признал полностью.

Казанец получил «условку» за экскаватор

Автор фото: прокуратура РТ

В Бугульме 66-летнего мужчину признали виновным в угоне трактора. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

В сентябре 2025 года мужчина на улице Октябрьской в деревне Кзыл-Чишма Бугульминского района увидел, что владелец экскаватора оставил двери не запертыми, а ключ в замке зажигания. Он завел его и уехал на нем в направлении улицы Октябрьской.

Было возбуждено уголовное дело, вину мужчина признал полностью. Суд назначил ему 1 год лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 3 года и 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что прокуратура взяла на контроль дело об угоне Haval тремя подростками в Казани. Несовершеннолетние угнали машину 22-летнего мужчины на улице Боевой.

