В России потеряли три фуры с пчелами-мигрантами
Насекомые из Узбекистана не прошли карантин и представляют смертельную опасность для российских пчел.
Через Челябинскую область в Россию въехали две фуры с узбекскими пчелами, однако в конечную точку — карантинную зону — их так и не привезли. Третий большегруз с более чем 1,7 тысячи насекомых ищут уже больше месяца, сообщает SHOT.
Отсутствие санитарного контроля южных насекомых может привести к гибели пчелиных семей в России, а также к упадку производства меда в стране. Спрос на таких «работников» из Узбекистана высок, потому что пчелы из Средней Азии уже проснулись из-за теплого климата, а «отечественные» насекомые только выходят из спячки.
