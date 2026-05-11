В России потеряли три фуры с пчелами-мигрантами

Насекомые из Узбекистана не прошли карантин и представляют смертельную опасность для российских пчел.

Автор фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Через Челябинскую область в Россию въехали две фуры с узбекскими пчелами, однако в конечную точку — карантинную зону — их так и не привезли. Третий большегруз с более чем 1,7 тысячи насекомых ищут уже больше месяца, сообщает SHOT.

Отсутствие санитарного контроля южных насекомых может привести к гибели пчелиных семей в России, а также к упадку производства меда в стране. Спрос на таких «работников» из Узбекистана высок, потому что пчелы из Средней Азии уже проснулись из-за теплого климата, а «отечественные» насекомые только выходят из спячки.

Не так давно в Европе тоже потеряли фуру, полную шоколадок «Киткат». Неизвестные угнали грузовик с 12 тоннами батончиков по пути в распределительный центр.

