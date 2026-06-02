Происшествия
2 июня 23:06
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«Вечерняя Казань»

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В суд ушло дело подростков из Татарстана, напавших на таксиста и угнавших авто

Далеко уехать не получилось: автомобиль перевернулся.

В суд ушло дело подростков из Татарстана, напавших на таксиста и угнавших авто

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Трое несовершеннолетних жителей села Сокуры Лаишевского района обвиняются в угоне, совершенном с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, сообщает прокуратура Татарстана.  

Преступление произошло в ночь на 15 февраля 2026 года. Будучи пьяными,  подростки воспользовались услугами такси. Они напали на водителя возле остановки у дома № 23 по улице Боевой и угнали автомобиль Haval Jolion.  

Один из подростков сел за руль машины, но далеко уехать им не удалось: парень не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся, получив значительные повреждения.  

Во время предварительного следствия несовершеннолетние признали свою вину частично. Вскоре суд рассмотрит их уголовное дело.

Ранее мужчину, который пьяным на катере столкнулся с другим катером, осудили в Казани. В результате происшествия другому судоводителю был причинен тяжкий вред здоровью.

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