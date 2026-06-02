В суд ушло дело подростков из Татарстана, напавших на таксиста и угнавших авто
Далеко уехать не получилось: автомобиль перевернулся.
Трое несовершеннолетних жителей села Сокуры Лаишевского района обвиняются в угоне, совершенном с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, сообщает прокуратура Татарстана.
Преступление произошло в ночь на 15 февраля 2026 года. Будучи пьяными, подростки воспользовались услугами такси. Они напали на водителя возле остановки у дома № 23 по улице Боевой и угнали автомобиль Haval Jolion.
Один из подростков сел за руль машины, но далеко уехать им не удалось: парень не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся, получив значительные повреждения.
Во время предварительного следствия несовершеннолетние признали свою вину частично. Вскоре суд рассмотрит их уголовное дело.
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