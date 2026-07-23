В Татарстане на воде спасли трех пассажиров лодки, в том числе ребенка
Перед плаванием жители надели спасательные жилеты, чем уберегли себя от фатальных последствий.
В Чистопольском районе на реке Каме напротив поселка Ерыклинский потерпела крушение лодка с тремя людьми, среди которых оказался ребенок. Сотрудникам Государственной инспекции по маломерным судам удалось спасти пострадавших, которые подплыли к берегу и схватились за ветки кустарника. О происшествии сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.
Трех пассажиров спасли и доставили на берег. Перед плаванием на лодке жители надели спасательные жилеты, благодаря чему смогли удержаться на воде и не получить ранений. Причину инцидента предстоит установить.
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