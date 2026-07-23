Происшествия
23 июля 11:28
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«Вечерняя Казань»

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В Татарстане на воде спасли трех пассажиров лодки, в том числе ребенка

Перед плаванием жители надели спасательные жилеты, чем уберегли себя от фатальных последствий.

В Татарстане на воде спасли трех пассажиров лодки, в том числе ребенка

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Чистопольском районе на реке Каме напротив поселка Ерыклинский потерпела крушение лодка с тремя людьми, среди которых оказался ребенок. Сотрудникам Государственной инспекции по маломерным судам удалось спасти пострадавших, которые подплыли к берегу и схватились за ветки кустарника. О происшествии сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Трех пассажиров спасли и доставили на берег. Перед плаванием на лодке жители надели спасательные жилеты, благодаря чему смогли удержаться на воде и не получить ранений. Причину инцидента предстоит установить.

Ранее сообщалось, что на Казанке около Кремлевской дамбы в Ново-Савиновском районе утонул мужчина. Тело нашли и подняли на поверхность уже утром. Оно находилось на глубине в семь метров и расстояния 50 метров от берега.

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