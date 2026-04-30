Бугульма временно закрыта для рейсов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане ночью 30 апреля ввели режим «Беспилотная опасность» — он действует с 00:28. Жителей оповестили через приложение МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следом за предупреждением стало известно о временном закрытии аэропорта Бугульмы. Росавиация объяснила, что воздушная гавань пока не принимает и не отправляет рейсы — это вынужденная мера для обеспечения безопасности полётов.

Ранее МЧС объяснило отличие режимов «Беспилотная опасность» и «Угроза атаки БПЛА». Татарстанцев просят с пониманием относиться к ограничениям доступа к мобильному интернету.

Также МЧС Татарстана объяснило, как вести себя при атаке дронов. При нахождении дрона немедленно сообщите о находке по телефону 112.

