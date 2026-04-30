В Татарстане с ночи действует «Беспилотная опасность»
Бугульма временно закрыта для рейсов.
В Татарстане ночью 30 апреля ввели режим «Беспилотная опасность» — он действует с 00:28. Жителей оповестили через приложение МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.
Следом за предупреждением стало известно о временном закрытии аэропорта Бугульмы. Росавиация объяснила, что воздушная гавань пока не принимает и не отправляет рейсы — это вынужденная мера для обеспечения безопасности полётов.
Ранее МЧС объяснило отличие режимов «Беспилотная опасность» и «Угроза атаки БПЛА». Татарстанцев просят с пониманием относиться к ограничениям доступа к мобильному интернету.
Также МЧС Татарстана объяснило, как вести себя при атаке дронов. При нахождении дрона немедленно сообщите о находке по телефону 112.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
