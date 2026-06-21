В Туве молодой парень напал на детский лагерь с ножом и ранил 13 человек
Мужчина в состоянии опьянения проник на территорию корпуса ночью.
Нападение произошло в детском оздоровительном лагере «Орленок» на озере Чагытай в Тыве — парень 2001 года рождения, выпив, проник в корпус с ножом, ранил 13 человек и повредил мебель. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент случился в ночь на 21 июня. Всего в корпусе находилось около 30 человек. Сотрудники лагеря смогли обезвредить нападавшего и отдали в руки прибывших на место полицейских, возбуждено уголовное дело.
Ранее молодой человек с мачете напал на торговый центр в Краснодаре — он ранил нескольких посетителей, погибла 41-летняя женщина. Также мужчина взорвал начиненное осколками самодельное взрывное устройство. После задержания он признал вину и раскаялся.
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