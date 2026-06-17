Возбуждено более 20 уголовных дел.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В МВД Татарстана подвели итоги операции «Нелегал-2026», которая проходила с 1 по 10 июня. Результатами поделилась пресс-служба ведомства.

За десять дней выявлено свыше 1400 нарушений миграционного законодательства, составлено свыше 1000 протоколов.

Возбуждено более 20 уголовных дел. В следственные органы направлено свыше 50 материалов, в которых также усматриваются признаки состава преступления. Привлечена к ответственности кредитно-финансовая организация, оказывавшая услуги иностранным гражданам из реестра.

Ранее сообщалось, что мигрант пытался сбежать от полиции на стройке в Альметьевске. Полиция проверила стройплощадку жилого комплекса и автобус с рабочими на въезде в город.

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