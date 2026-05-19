Работы будут проходить два дня.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Вахитовском районе Казани из-за ремонта аварийного участка водопровода по улице Щапова ожидаются кратковременные перебои в подаче воды и понижение давления. Об этом сообщили в мэрии.

С 9:00 20 мая до 9:00 21 мая перебои могут быть на улицах Айвазовского, 2/6; Муштари, 1/65, 2/67, 5, 6/2, 6а, 7, 9, 9б, 9в, 9е, 11а; Низенькая, 3, 4, 7; Овражная, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 18а, 20; Ульянова-Ленина, 46, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/15, 50/18, 52, 52б, 52в, 54а, 54б, 54в, 54д, 58, 60, 65/1, 67/2.

Ранее говорилось, что мошенники начали использовать график отключения горячей воды для обмана россиян. Злоумышленники крадут персональные данные людей через фальшивые ресурсы.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.